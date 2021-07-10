Bakan Koca, Şule hemşireyi unutmadı, herkesi aşı olmaya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisi gibi sağlıkçı olan kızının korona virüs aşısını yapan hemşire Şule Tınas’ı tebrik ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın aşılama yüzdesi ile en iyi iller arasında yer alıyor. Korona virüs ile mücadelede aşının önemi gün geçtikçe artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla vatandaşları aşı olmaya teşvik ediyor. Pandemi ile mücadelede en önemli silahlardan olan aşının ülke genelinde artması için dikkat çeken paylaşımlar da bulunan Bakan Koca, son olarak Aydın’da görev yapan Şule hemşire ile ilgili yaptığı paylaşımla aşının önemine dikkat çekti. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Aşı Birimi’nde çalışan hemşire Şule Tınas’ın kendisi gibi sağlıkçı olan kızı Sıla’ya yaptığı aşı fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Hemşire Şule Tınas, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aşı biriminde görev yapıyor. Kızı Sıla da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Teknisyeni. Çocukluk çağı aşılarından bugüne Sıla’nın aşılarını annesi yaptı. Covid-19 aşısını da” ifadelerine yer verdi.