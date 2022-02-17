Bakan Koca: ”Şu an piyasaya verdiğimiz toplam Turkovac sayısı 800 bin. Pazartesi günü 200 bin daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ayda 2-2.5 milyona çıkacağız. Talep iyi, daha da iyi olacağını tahmin ediyoruz."