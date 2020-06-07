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Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 7 Haziran'da son 24 saatte oluşan koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 692'ye yükseldi

Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 7 Haziran'da son 24 saatte oluşan koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 692'ye yükseldi

07 Haziran 2020 Pazar 19:55
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Bakan Koca son rakamı açıkladı! İşte 7 Haziran Türkiye'de koronavirüs durumu

VAKA SAYISI 170 BİNİ GEÇTİ

Paylaşılan güncel tabloya göre bugün 914 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 23 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 170 bin 132’ye, toplam vefat sayısı ise 4 bin 692’ye yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Açıklanan verilerde iyileşen kişi sayısındaki artış da dikkat çekti. Bugün 2 bin 647 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 137 bin 969’a çıktı.

“TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi.

*Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.

Son Güncelleme: 07.06.2020 19:57
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