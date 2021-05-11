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BBP Genel Başkanı Destici: “(Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı) Müslüman varlığının yok edilmeye çalışılması, insanlık dışıdır”
Bakan Koca: "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."
Bakan Koca: "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."
Sağlık 11.05.2021, 16:12
Bakan Koca: "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."