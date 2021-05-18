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Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."

Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."

Sağlık 18.05.2021, 19:15
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz."
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