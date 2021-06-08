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Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."

Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."

Sağlık 08.06.2021, 17:04
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."
Bakan Koca: "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız."
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