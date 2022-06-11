Bakan Koca: “Siirt’te çaya düşen ve akıntıya kapılan Halime Timurtaş kurtarılamadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Siirt Pervari’de piknik yapmak için gittiği Müküs Çay’ına düşen hemşire Halime Timurtaş’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.