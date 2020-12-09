Bakan Koca: 'Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bugün itibariyle test sayımız 20 milyonu aştı. Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı. Nisan ayına göre vaka sayılarında 5 kattan fazla, vefat oranında yüzde 50'den fazla artış var. Sınırlı sayıda ilimizde yüksek risk hala devam etmektedir. Salgınla mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğumuzu unutmamalıyız. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilme umudu içerisindeyiz.

VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER!

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.

AŞI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER!

(50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır.

(Yerli Aşı) Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında Faz-3 ve yaygın çalışma aşamasına geçmeyi umuyoruz.

Almanya Mart ayı sonuna kadar kendi ülkesinde geliştirilen Pfizer aşısından 11 milyon doz alabiliyor. (İthal edilen inaktif aşı) Biz Şubat ayı sonu itibariyle 50 milyon dozu tamamlamış olacağız.

Aşı geliştirdiğini söyleyen bir çok firmanın, aşı geçmişinin olmadığını söylemek isterim.

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz.

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz uygulanacak

Çin aşısının sonuçları 1 hafta-10 gün içinde açıklanır

(İthal edilen Covid-19 aşısı) "3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir

YILBAŞI GECESİ KISITLAMA OLACAK MI?

Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek haftaki sonuçlar belirleyecek

216 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Toplam vaka sayısı anlamında PCR testi pozitif olan sağlık çalışanımız 120 bini geçti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 216 oldu