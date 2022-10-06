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Bakan Koca paylaştı: "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı" diyerek, o anlara ait görüntüleri paylaştı.
Sağlık 06.10.2022, 15:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı" diyerek, o anlara ait görüntüleri paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferinin gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Koca, o anlara ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız, yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı.