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Bakan Koca, patlamada yaralananlara ilk müdahalenin yapıldığı Sahra Acil Müdahale Merkezi’nde yapıldığı görüntüleri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi’nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.
Sağlık 15.10.2022, 06:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi’nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk sevinç. Geçmiş olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.