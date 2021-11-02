Bakan Koca: “Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak olan sınav dahil olmak üzere, asistanlık yani uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde birtakım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyoru

Bakan Koca: “Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak olan sınav dahil olmak üzere, asistanlık yani uzmanlık sınavı ve asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde birtakım yaklaşımlar içerisinde olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.”