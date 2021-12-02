Son Dakika
Bakan Koca: "(Nursinersen etkin maddeli ilaç) Bu ilacı kullanan hastalar için ’tedavi almaya uygunluk’ kriterlerinde hastaları zorlayan kriterler kaldırılmıştır."
Bakan Koca: "(Nursinersen etkin maddeli ilaç) Bu ilacı kullanan hastalar için ’tedavi almaya uygunluk’ kriterlerinde hastaları zorlayan kriterler kaldırılmıştır."
Sağlık 02.12.2021, 18:21
Bakan Koca: "(Nursinersen etkin maddeli ilaç) Bu ilacı kullanan hastalar için ’tedavi almaya uygunluk’ kriterlerinde hastaları zorlayan kriterler kaldırılmıştır."