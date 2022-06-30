Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, hangi ilde tedavi görüyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı vakasına rastlandığını duyurdu. Koca paylaşımında, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde tespit edilmesine rağmen mayıs ayıyla birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görüldü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, Maymun Çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Maymun Çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor.

NASIL BULAŞIR

Maymun çiçeği virüsü (monkeypox), enfekte bir kişi veya hayvanla yakın temas yoluyla ya da virüs bulaşmış materyaller ile insanlara bulaşır. Hastalık bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüleri gibi kontamine eşyalarla birinden diğerine geçebilmektedir. Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şimdilik edinilen bilgiler ışığında virüsün neden olduğu hastalığın belirtilerini gösteren insanlarla yakın temas kurulmamasını, bu hastaların izole edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika'da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut.

TEDAVİSİ NE?

Herhangi bir salgının önüne geçmek için, aşı yapılması önemli bir adım. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı da biliniyor.

Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı.