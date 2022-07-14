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Bakan Koca: “Muğla Datça’daki orman yangınında 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık 14.07.2022, 06:27 14.07.2022, 09:20
Bakan Koca: “Muğla Datça’daki orman yangınında 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.

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