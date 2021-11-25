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Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık 25.11.2021, 20:36
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”