Bakan Koca: “Marmaris’te yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris’te meydana gelen orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini, 12 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınına ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, “Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var” ifadelerini kullandı.