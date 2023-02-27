Bakan Koca: "Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Yeşilyurt’ta yaşanan depreme ilişkin, "Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.