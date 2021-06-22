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Bakan Koca, Kütahyalı sağlık çalışanlarını tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahyalı hemşireyi tebrik etti.

Sağlık 22.06.2021, 10:29
Bakan Koca, Kütahyalı sağlık çalışanlarını tebrik etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahyalı hemşireyi tebrik etti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56’da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi hemşire Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" ifadelerini yer verdi.

Hemşire Emine Altuner, "Bakanımızın sosyal medya hesabından adımı yazarak tebrik etmesi büyük bir onur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
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