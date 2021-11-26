Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi

ANKARA (AA) - Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Muhabir: Barış Gündoğan

