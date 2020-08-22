Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 80'e yükseldi. Bugün toplam 92 bin 227 test yapılırken, bin 203 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 255 bin 723 oldu. Bugün iyileşen 772 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 235 bin 569'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 749 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen korona virüs olacak” ifadelerini kullandı.