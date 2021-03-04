banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Bakan Koca: “Kadınlarımızın emeğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi insanlık açısından haddi aşma halidir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kainatı ve insanı mükemmel bir ölçü üzere yaratmış olan Rabbimiz, kadın veya erkek herkesin adaletten eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu fıtri ölçünün ihlal edilmesi, kadınlarımızın emeğine ve kimliğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi, insanlık açısından haddi aşma halidir. Ciddiyetle mücadele edilmediği takdirde kadınlarımızla birlikte tüm toplumumuzu ve geleceğimizi riske edecek bir yozlaşmaya bizleri maruz bırakacaktır” dedi.

Sağlık 04.03.2021, 11:32
2
Bakan Koca: “Kadınlarımızın emeğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi insanlık açısından haddi aşma halidir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kainatı ve insanı mükemmel bir ölçü üzere yaratmış olan Rabbimiz, kadın veya erkek herkesin adaletten eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu fıtri ölçünün ihlal edilmesi, kadınlarımızın emeğine ve kimliğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi, insanlık açısından haddi aşma halidir. Ciddiyetle mücadele edilmediği takdirde kadınlarımızla birlikte tüm toplumumuzu ve geleceğimizi riske edecek bir yozlaşmaya bizleri maruz bırakacaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen pandemi sürecinde kadın temalı "7. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi"ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin Türkiye’yi ve tüm dünyayı sarsıcı şekilde etkilediğini belirten Bakan Koca, salgınla mücadeleyi bütün sorunların önüne aldığını kaydetti. Koca, Türk Devleti ile Türk halkı ve Türkiye’yi oluşturan bütün kesimlerin iyi olanı üretip geliştirme yolunda sürdürdükleri mücadeleyi anımsatan Bakan Koca, pandemi ile hayatı geliştirme mücadelelerinin birtakım sınırlar içinde sürdürülmek durumunda kaldığını aktardı. Salgının aile ve sosyal hayatta karşılaşılan sorunlarda en belirleyici etken haline geldiğinin altını çizen Koca, pandemi öncesinde de kadın hakları konusundaki aksaklıklar ve kadına yönelik şiddet sorununun Türkiye’nin öncelikli mücadele başlıklarından birisi olduğunu hatırlattı.

“Kadınlarımızın emeğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi insanlık açısından haddi aşma halidir”

Kadının değer bulduğu Türkiye’nin kadim medeniyetinin 21. yüzyıldaki mirasçıları olarak ne yazık ki Türkiye’nin tarihi mirasına yakışmayan bir sınav verildiğini belirten Bakan Koca, “Kainatı ve insanı mükemmel bir ölçü üzere yaratmış olan Rabbimiz, kadın veya erkek herkesin adaletten eşit şekilde yararlanma hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu fıtri ölçünün ihlal edilmesi, kadınlarımızın emeğine ve kimliğine hakkaniyetle yaklaşmayan anlayışların yaygın hale gelmesi, insanlık açısından haddi aşma halidir. Ciddiyetle mücadele edilmediği takdirde kadınlarımızla birlikte tüm toplumumuzu ve geleceğimizi riske edecek bir yozlaşmaya bizleri maruz bırakacaktır. Kadın veya erkek hepimizin canı, malı, saygınlığı birbirimize emanettir. Bu hususlarda birimizin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Üstünlük bize verilen emanetlere sahip çıkmakla mümkündür” diye konuştu.

“Geniş kitleleri ölümcül şekilde etkileyen bu hastalıklar virüs gibi kişiden kişiye bulaşmıyor, ancak hatalı sağlık davranışları nedeniyle salgın gibi yayılıyor”

Covid-19 salgını ile hem tıbbi hem de sosyal boyutta çok çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını söyleyen Bakan Koca, “Yaşlanan dünyamızda kronik hastalıklar gittikçe büyüyen bir sorun halini almıştır. Sağlık Bakanlığı olarak kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarla salgın öncesinde de mücadelemizi sürdürüyorduk. Geniş kitleleri ölümcül şekilde etkileyen bu hastalıklar virüs gibi kişiden kişiye bulaşmıyor, ancak hatalı sağlık davranışları nedeniyle salgın gibi yayılıyor. Korona salgınında hayatını kaybeden ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan insanlarımızın büyük çoğunluğunda bu hastalıklardan bir veya ikisi bulunuyordu. Yani pandeminin kötü sonuçlarına yol açan nedenlerin başında kronik hastalıkların yaygınlığı gelmektedir. Bu salgın önlenebilir hastalıklarla toplumsal mücadelenin ne kadar hayati önemi olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik haline ulaşmış insana sağlıklı insan diyoruz. Yani hastalıklara karşı beden sağlığını koruyabilen, şiddet ve bağımlılık gibi ruhsal problemlerden uzak, sosyal ilişkilerinde iyilik değerlerini temsil eden insanı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı topluma ulaşma çabası, tıbbi olmanın yanında sosyal bir mücadeleye de ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor”

Şiddet ve bağımlılık gibi ruhsal problemlerden uzak, sosyal ilişkilerden iyilik değerlerini temsil eden insanı hedeflediklerine dikkati çeken Bakan Koca, “Bu hedef aslında bugün bu kongrenin konusu olan cinsiyet adaleti arayışı dahil pek çok sosyal travmayla mücadeleyi de kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında sağlıklı topluma ulaşma çabası, tıbbi olmanın yanında sosyal bir mücadeleye de ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Devlet olarak bu yönde belirlediğimiz stratejik hedeflerin toplumsal ve sektörel düzeyde davranış değişikliği sağlaması için çabamızı sürdürüyoruz. Covid salgınının bizden götürdüğü pek çok şeyin yanında bize kazandırdığı fırsatlar da vardır. Bu salgında 83 milyon olarak sağlık risklerine karşı en örgütlü mücadeleyi dinamik bir şekilde gerçekleştirmeyi başardık. İnşallah bu salgını en kısa zamanda geride bırakacağız. Mücadelemiz devam edecek; sağlıklı insan mücadelemizi, şiddet başta olmak üzere yıkıcı sorunlardan arınmış sağlıklı toplum mücadelemizi, sağlıklı çevre mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için de pandemi ile zirve noktada olan toplumsal duyarlılığımızı sürekli diri tutmalıyız” diye konuştu.

Bakan Koca, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Farklı kulvarlarda gibi gözükse de her birimizin mücadele ettiği sorunlar, çözüm arayışlarımız ve mücadelemiz insana dairdir. Pandemi sürecinin hayatımızın her alanında derin izler bırakması kaçınılmazdır. Bu izlerin birçok sosyal konuda olduğu gibi kadınlarımızda daha derin olması muhtemeldir. Konuya adalet temelinde yaklaşarak ve sosyal dokumuzu insani değerler temelinde güçlendirerek, inşallah bu sorunları aşacağız. Bu değerli toplantıya davetinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sonrası Türkiye’sini ’önce insan, önce sağlık’ anlayışıyla ihya etmek için birlikte mücadele edeceğimiz günlere kavuşmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20