Bakan Koca: “İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’unun tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.