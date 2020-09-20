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Bakan Koca İspanyol gribini önek göstererek uyardı: “O salgından tedbir dersi alalım”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol gribi salgınında da tedbirlerin maske, mesafe, ve temizlik olduğunu belirterek, “Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım” dedi.
Sağlık 20.09.2020, 08:57
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Sağlık Bakanı Bakan Koca, sosyal medya hesabından İspanyol gribi ile korona virüs ilgili benzerlikleri içeren bir video paylaştı. Koca, “İspanyol gribi salgınında, korona virüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım” ifadelerini kullandı.
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