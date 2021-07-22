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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz’da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık 22.07.2021, 19:56
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz’da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” dedi.
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