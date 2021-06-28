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Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık 28.06.2021, 19:11
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran naftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne’de görüldü. Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize ise 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” ifadelerine yer verdi.
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