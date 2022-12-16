Son Dakika
Bakan Koca: "İlaç sektörü temsilcileri ile görüşmemizi yaptık”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç sektörü temsilcileri ile görüşmemizi yaptık” dedi.
Sağlık 16.12.2022, 23:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç sektörü temsilcileri ile görüşmemizi yaptık” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Temini zorlaşan ilaçlar konusunda devletimizin yegâne önceliği hastalarımızın ihtiyacıdır. Sorunun tüm taraflarının rasyonel işbirliği içinde olacağına inanıyoruz. Bugün, ilaç sektörü temsilcileriyle görüşmemizi yaptık” ifadelerini kullandı.