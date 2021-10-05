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Bakan Koca: “İkinci doz aşı oranı Isparta’da da yüzde 75’i geçti, böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta’da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı” dedi.

Sağlık 05.10.2021, 23:05
Bakan Koca: “İkinci doz aşı oranı Isparta’da da yüzde 75’i geçti, böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta’da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta’da da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı. Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars’ta bugün yüzde 65’i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75’i aşmak üzere yarışalım” ifadelerine yer verdi.

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