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Bakan Koca, hayatını kaybeden Acil Tıp teknikerinin ailesine başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Sağlık 23.09.2022, 18:16
Bakan Koca, hayatını kaybeden Acil Tıp teknikerinin ailesine başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

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