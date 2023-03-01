Bakan Koca: “Hatay’da ilaç ihtiyacı sahra eczanesi tarafından karşılanıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da ilaç ihtiyacı, Bakanlığımız tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları sahra eczanemizden 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok” dedi.