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Bakan Koca hastane odasında ziyaret etmişti, o onları anlattılar: “Kırmayacağına adım gibi emindim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde katıldığı toplantı sonrası aracına binmek üzereyken yanına gelen Ramazan Şan’ı kırmayarak hasta oğlunu odasında ziyaret etmişti. Aile o anları anlatarak: “Şoförü kapıyı açmıştı, binecekti çağırınca sağ olsun bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Kırmayacağına adım gibi emindim çok mutlu olduk. O kadar duygusal bir andı ki, kalben çok teşekkür ederim. Bambaşkaydı, gerçekten ayağına taş değmesin” dedi.

Sağlık 09.02.2022, 10:01
Bakan Koca hastane odasında ziyaret etmişti, o onları anlattılar: “Kırmayacağına adım gibi emindim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde katıldığı toplantı sonrası aracına binmek üzereyken yanına gelen Ramazan Şan’ı kırmayarak hasta oğlunu odasında ziyaret etmişti. Aile o anları anlatarak: “Şoförü kapıyı açmıştı, binecekti çağırınca sağ olsun bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Kırmayacağına adım gibi emindim çok mutlu olduk. O kadar duygusal bir andı ki, kalben çok teşekkür ederim. Bambaşkaydı, gerçekten ayağına taş değmesin” dedi.

Beylikdüzü’nde yaşayan 2 çocuk sahibi Halime ve Ramazan Şan çifti otizm benzeri semptomları olan 12 yaşındaki oğulları Yusuf Efe için yıllarca hastanelere gitti. Yaklaşık 2 aydır yattıkları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geldiğini duyan aile, Bakan Koca ile görüşmek için önce not yazarak güvenliklere ulaştı ardından kendisini kapıda bekledi. Bakan Koca’nın hastanede katıldığı İstanbul il değerlendirme toplantısının ardından aracına binmek üzereyken yanına gelen baba Ramazan Şan, durumlarını anlatarak oğlunu ziyaret etmesini rica etmişti. Bakan Koca aileyi kırmayıp hastaneye geri dönerek aile ile yaklaşık yarım saat zaman geçirmişti.

Bakan Koca aracına binmek üzereyken geri döndü, aile memnuniyetini anlattı

Ramazan ve Halime Şan çifti ise hastane odasında o anları anlattı. Ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen çift, Bakan Koca’nın hediye ettiği oyuncak ambulansı oğullarının elinden düşürmediğini ifade etti. Öte yandan Bakan Koca aile ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak: “İstanbul il değerlendirme toplantımızın ardından, bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi gören sevgili Yusuf Efe’yi ziyaret ettik. Sürekli bakım gerektiren rahatsızlıkları var. Ailesi ile mutlu. Mutlu yaşasın diye devletimiz de evladı için gerekeni yapıyor” ifadelerine yer verdi.

“Bakan beyin hediyesini elinden düşürmüyor”

Bakan Koca’nın aracına binmek üzereyken oğullarını ziyaret etmek için geri dönmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan baba Ramazan Şan: “Oğlumun hastalığını 10-11 senedir tespit etmiştik, ağrı, acı hissi yok ki ayağındaki yaralarla da 2,5-3 senedir uğraşıyoruz. Ellerini ısırmaktan 3 parmağının uzuvlarını kopardı, deforme oldu birini kestiler. Sağlık Bakanımız geldi sağ olsun, gördüler yardımcı oldular. Yaklaşık 55 gündür de buradayız. Tesadüfen gelişti, güvenlik söylemiş eşim bir saat beklemiş. Göremedi Bakan beyi, akabinde ben gittim, çıkışına denk geldim. Aracına binerken Bakan beye selam verdim. O da sağ olsun karşılık verdi, merhabalaştık. Burada oğlum var dedim, hastanede yatıyoruz 55 gündür bizi bir ziyaret eder misiniz dedim. O da sağ olsun kırmadı. Yusuf’u burada odasında ziyaret etti. Çocuğun bilgilerini aldı, ne yapılması gerekiyorsa onların yapılmasını bizzat doktorumuza söyledi. Şoförü kapıyı açmıştı, binecekti ben öyle çağırınca selam verince döndü bana baktı geldi sağ olsun. Gelince de sevindik, bizim engelimize daha çok engel olmasınlar, engel olan bazı arkadaşlar var. Bakanımızın Yusuf’umuza bir hediyesi oldu. Mutlu olduk bu tür çocuklar böyle sesli, duysal şeylerle empati kuruyorlar. Dün Bakanımızda Yusuf’un göz hizasına gelerek göz temasında bulundu o da bilinçli bir hareket. Dünkü hediyemizi Yusuf çok sevdi, elinden düşürmüyor” dedi.

“Kırmayacağına adım gibi emindim”

Ziyaret karşısında çok mutlu olduğunu anlatan 38 yaşındaki anne Halime Şan: Beklemiyordum ama arabamı park ettim tesadüfen hastaneye çıkakken güvenlik sağlık bakanı gelecek dedi. Görmem mümkün mü dedim, ‘korumalar olur ama sen burada bekle görürsen görürsün’ dedi. Ben bir saat bekledim mektup yazıp güvenlik arkadaşa verdim. Sonra ulaşmış mektup, çıkışta eşim aşağı indi bekledi, sağ olsun bizi kırmayıp Bakanımız buraya kadar geldi, çok mutlu olduk. O kadar duygusal bir andı ki odaya girmesi, Yusuf demesi, anlatılmayacak çok farklı bir şeydi. Kalben çok teşekkür ederim. Yusuf’un genel durumunu öğrendi.

Yaklaşık 20 dakika odamızda bekledi, Yusuf’un tamamen her şeyini öğrendi. ‘Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız buradaki hekimlerde sizinle beraber’ dedi, çok ilgiliydi. 55 gündür buradayım çok duygusal anlar yaşadık, öfke nöbetleri geçiriyoruz bambaşkaydı, gerçekten ayağına taş değmesin. Engelli bir anneyi, aileyi ziyaret etmeleri yaşanılması lazım. Kırmayacağına adım gibi emindim, geleceğine hem özel bir çocuk olduğundan ötürü çok umutluydum. Yürümede bozukluğu var, elinde ayağında acıya duyarsız, ellerini yakıyor sıcakta soğukta hiçbir şey hissetmiyor. Yaklaşık yüzde 90 bir engeli var, Oğlumun yanına hem eğilip fotoğraf çekildi, hem dizine eğilip gözlerini içine bakması o kadar kalbi duygularlaydı ki” ifadelerini kullandı.

“Otizm benzeri semptomları olan ancak kesin tanısı otizm olmayan bir hastamız”

Yusuf Efe’nin ortopedik bir ameliyat geçirdiğini ve takiplerinin şuan için sürdüğünü ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kurşun Ağlamış: “2 haftalık daha bir antibiyotik tedavi süreci var. Bunun sonrasında da ortopedi tarafından yeniden bir ameliyat edilecek. Sonrasında eğer her şey yolunda giderse taburculuğunu planlayacağız. Hastamız aslında otizm benzeri semptomları olan ancak kesin tanısı otizm olmayan bir hastamız. Bunun genetik hastalığın bir parçası olduğunu düşünüyoruz ve bununla ilgili ileri araştırmalarımız devam ediyor. Bakan Bey’in ziyareti aile içinde inanılmaz bir moral kaynağı oldu. Hediyeleri de hastamızı çok mutlu etti, Fahrettin Koca Bey’in de ziyareti aileye çok büyük bir moral kaynağı oldu.

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