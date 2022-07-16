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Bakan Koca: “Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde çalışan görevlilere saldıran zanlının tutuklandığını bildirdi.

Sağlık 16.07.2022, 00:12
Bakan Koca: “Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde çalışan görevlilere saldıran zanlının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı” ifadelerini kullandı.

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