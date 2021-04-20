banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, TESUD yönetimini görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, TESUD yönetimini görevden uzaklaştırdı
Muharrem İnce taburcu oldu
Muharrem İnce taburcu oldu
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova" dedi.

Sağlık 20.04.2021, 14:46
2
Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadelerini kullandı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu