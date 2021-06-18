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Bakan Koca: 'Günlük aşılarda 1,5 milyon doz barajı geçildi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala 1,5 milyonuncu doz aşının yapıldığını açıkladı.

Sağlık 18.06.2021, 08:59
Bakan Koca: 'Günlük aşılarda 1,5 milyon doz barajı geçildi'

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek” ifadelerine yer verdi.

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