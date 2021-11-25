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Bakan Koca: “Günde ortalama bakılan hasta sayısı 1.4 milyon. Bunların 400 bini acile gelen hasta, 1 milyonu polikliniklerde tedavi olan kişi. Bunların içerisinden MHRS’ye başvurarak gelen kişi sayısı yüzde 45.”
Bakan Koca: “Günde ortalama bakılan hasta sayısı 1.4 milyon. Bunların 400 bini acile gelen hasta, 1 milyonu polikliniklerde tedavi olan kişi. Bunların içerisinden MHRS’ye başvurarak gelen kişi sayısı yüzde 45.”
Sağlık 25.11.2021, 20:57
Bakan Koca: “Günde ortalama bakılan hasta sayısı 1.4 milyon. Bunların 400 bini acile gelen hasta, 1 milyonu polikliniklerde tedavi olan kişi. Bunların içerisinden MHRS’ye başvurarak gelen kişi sayısı yüzde 45.”