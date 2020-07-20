Bakan Koca, güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 20 Temmuz corona tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 931 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 220 bin 572’ye yükseldi. Bugün 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 508 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 43 bin 404 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 316 bin 781'e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da 992 artarak 203 bin 2’ye yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 243, entübe hasta sayısının da 385 olduğu belirtildi.

İŞTE VAKA SAYISININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Salgınla ilgili son tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray’daysa şu an pnömonili hastamız yok.

DÜN 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 924 yeni vakanın tespit edildiğini ve 997 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

* SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt.