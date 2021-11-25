Bakan Koca: “Geçen yıl neredeyse hiç influenza ve soğuk algınlığı görülmedi. Bu yıl da benzer durumun olacağı düşünen üretici firmalar yeterli miktarda üretim yapmadı. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar ise bu yıl 3-4 kat arttı.”