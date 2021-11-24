Bakan Koca: “Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinli

Bakan Koca: “Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.”