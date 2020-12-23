Bakan Koca: Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ev içi bulaşmalara karşı uyarıda bulunarak, " Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirlerin sonuç verdiğini, vaka sayılarının düştüğünü söyledi. Koca, ev içi bulaşma oranlarının da arttığına dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Koca, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" uyarısında bulundu.