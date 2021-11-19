Bakan Koca: “Erzurum’da depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Erzurum’da meydana gelen depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzurum’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE Timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum’a, ülkemize geçmiş olsun. Yanındayız Erzurum” ifadelerine yer verdi.