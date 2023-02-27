Bakan Koca: 'Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık'

Afet bölgesinde herhangi bir salgının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, enkaz alanındaki çadırların konumu ile ilgili olarak da "Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.



https://www.iha.com.tr/video-bakan-koca-enkazin-yogun-oldugu-bolgedeki-cadirlarin-yerlesimini-degistirmeye-basladik-252786/