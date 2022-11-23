Bakan Koca: “Düzce merkezli depremde yaralı sayısı 93”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Düzce merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93’tür. Düzce’de 1’i ağır 37 yaralı; İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26, Bursa’da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.