Bakan Koca: “Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı, grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandığını belirterek, "Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip gibi vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar” ifadelerine yer verdi.