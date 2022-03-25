Bakan Koca'dan ''Suriyeli sağlık personeli'' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdam edildiği Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı ve görevli sağlık personelinin istihdamının Avrupa Birliği (AB) fonlarından karşılandığını belirterek, "Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir." dedi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, katıldığı Dünya Sağlık Örgütü Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda Türkiye'ye mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edildiğini söylediğini belirterek, konunun özünden saptırıldığını kaydetti.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan doğrudan hibe sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirildiğini belirten Koca, Türkiye'de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinin 2017'den bu yana sürdüğünü bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı, AB fonlarından karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken 'istihdam' başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."