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Bakan Koca'dan SMA kampanyasına tepki
Bakan Koca son günlerde tartışma konusu olan SMA hastaları için düzenlenen kampanyalara tepki gösterdi.
Sağlık 06.01.2021, 10:45
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Bakan Koca açıklamalarında "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir." ifadelerine yer verdi.
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