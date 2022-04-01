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İçişleri Bakanı Soylu: “Aylan bebeklerin cesetlerinin kıyıya vurmasına sebebiyet veren bir dünya ile karşı karşıyayız”
Bakan Koca'dan sağlık raporu açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca:” Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir.”
Sağlık 01.04.2022, 14:33 01.04.2022, 14:56
Sağlık Bakanı Koca:” Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir.” dedi.