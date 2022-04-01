Bakan Koca'dan sağlık raporu açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca:” Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir.” dedi.