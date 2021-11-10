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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: “Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz”
Bakan Koca'dan okul çağındaki öğrenciler için önemli açıklama!
Bakan Koca: "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir."
Sağlık 10.11.2021, 20:59 10.11.2021, 21:26
Bakan Koca: "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir."