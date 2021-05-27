Bakan Koca'dan normalleşme paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama kampanyası için sosyal medya hesabından, “Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla kamu spotu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, “Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşuna kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir” mesajına yer verildi.