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Bakan Koca'dan İzmir depreminde yaralanan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca: "Ayda ve Elif'le görüştüm genel durumları iyi. İdil kızımız ve annesinin durumu da iyi" dedi.

Sağlık 05.11.2020, 14:11
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Bakan Koca'dan İzmir depreminde yaralanan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Sağlık kuruluşlarında 7 kişi öldü, 107 kişi enkaz altında öldü"

"Ayda ve Elif'le görüştüm genel durumları iyi. İdil kızımız ve annesinin durumu da iyi."

"Korona olan idilin durumunu iyi virüs semptomları mevcut değil"

"İnci kızımız da yakında taburcu olacak"

"Bucada acil durum hastanesi inşa edeceğiz 2 ayda bitireceğiz"

"1118 sağlık personeli görev aldı"

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