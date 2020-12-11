Bakan Koca'dan 4 il için güzel haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 4 il için güzel haber geldi. 4 ilin valisiyle telekonferans yoluyla yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli'de günlük vaka sayılarının düştüğünü söyledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, sağlık il küdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla online görüşmede değerlendirme yapan Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle:

"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."

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