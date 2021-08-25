Bakan Koca: 'Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca verileri paylaşırken vaka sayıların azalmadıkça kayıpların da azalmayacağını belirterek, ''Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım'' diye uyarıda bulundu.

Koca açıklamasının devamında 'Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6. sırada. İlk sıradaki ülke, 1 Milyar 400 Milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise, bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. “HADİ AMA BEKLİYORUZ!'' dedi.